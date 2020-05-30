KKTC Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli: Eve gitmiyorum corona bekarıyım

Doktor Ali Pilli, yavru vatan KKTC'nin Sağlık Bakanı… Bugün Rum tarafında olan, Baf kentinde doğdu. İlköğretimin ardından üniversite tahsili için Türkiye'ye geldi. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi.

İlk görev yeri İstanbul Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Ardından doğduğu topraklara döndü. Çeşitli hastanelerde iç hastalıkları uzmanı olarak görev aldı. 2013'te politikaya atılıp Ulusal Birlik Partisi'nden Güzelyurt Milletvekili seçildi.

Yaklaşık bir yıldır da KKTC Sağlık Bakanı… 65 yaşındaki Pilli, koronavirüs salgınının yavru vatana etkilerini, alınan tedbirleri anlattı:

ALMAN TURİSTLER GETİRDİ

Salgında ilk vaka 10 Mart 2020 tarihinde, KKTC'ye gelen bir Alman turist kafilesinde tespit edildi. Hemen izolasyon tedbirlerine başvurduk. Her vakanın temaslılarını kurduğumuz ‘Temaslı Takip Ekibi' tarafından tespit edip, izolasyon altına aldık.

Covid-19 testi pozitif olan vakalar tedavi altına alınırken, testi negatif olan temaslılar da 14 gün gözlem altında tutuldu. Bu arada kısmi sokağa çıkma yasağı da uygulandı. Sınır kapıları kapatıldı, hava ulaşımı ülkeye girişler durduruldu.

Halkımızın bu kararlara uyması ve sağlık çalışanlarının özverileri sonucu, başarıya ulaştık. KKTC'de bugüne kadar toplam 108 vaka tespit edildi. 2 Alman vatandaşı ve 2 KKTC vatandaşı olmak üzere toplam 4 kişi vefat etti. Bir süredir vaka yok ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor, tedbirleri elden bırakmıyoruz.

Testlere devam ediyoruz ve dünyada pandemi devam ettikçe testleri sürdüreceğiz. KKTC'deki sağlık sistemindeki en büyük eksiklik, alt yapı eksiklikleridir. Onun dışında bir sıkıntımız olmadı.

KONTROL ALTINA ALDIK

Rum kesimindeki salgın da bizimle aynı tarihte başladı. Ancak Rum kesimindeki salgın süreci ve yeni vakalar halen devam ediyor. Sınır kapılarını kontrol altına aldık ve şu anda Rum kesimiyle aramızdaki sınır kapıları kapalı durumda. Rum tarafı ile Covid-19 dışındaki sağlık sorunlarıyla ilgili bazı ilaç ve hasta ilişkileri kontrollü biçimde devam ediyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti de salgın döneminde aktif bir şekilde bizim yanımızda oldu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkına da gönülden teşekkür ederim. Covid-19 salgını, herkesin olduğu gibi benim de yaşantımı etkiledi.

Sağlık Bakanı ve bir doktor olarak aktif biçimde görev başındayım. Bu süreçte ailemi olası bir risk durumundan korumak amacı ile 9 haftadır eve gitmiyorum. Ailem Güzelyurt kentindeki evimizde, ben Lefkoşa'da kaldım.

Yakında normale döneceğiz

Dr. Ali Pilli, “Hayatın yakında normale döneceğini umuyorum. Bir süre sonra misafirlerimizi yine güzel adamızda ağırlamaya devam edeceğiz.” dedi