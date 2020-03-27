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KKTC’den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde’de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 6 otobüsle getirilen 170 öğrenci karantina için Niğde Ömer Halisdemir yurtlarına yerleştirildi.

02:13 -
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KKTC’den gelen 170 öğrenci ve şoför Niğde’de karantinaya alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden getirilen 300 öğrenci ve 159 TIR şoförü karantina için yoğun güvenlik önlemleri altında çeşitli kentlere gönderildi.

İlk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Mahallesi’ndeki SEKA Limanı’na getirilen 300 Türk öğrenci ve 159 TIR şoförü sağlık muayenelerinin ardından karantinaya alınacakları illere gönderildi.

İHA

KKTC’den yurda dönen 300 öğrenciden 170’i Niğde’ye getirildi. 6 otobüsle yoğun güvenlik önlemi altında yola çıkan otobüslerde getirilen 170 öğrenci Niğde Ömer Halisdemir kampus alanında bulunan yurtlarına yerleştirildi.

Öğrenciler 14 gün boyunca karantinada kaldıktan sonra aileleri ile bir araya gelecek. (DHA-İHA)

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Niğde öğrenci Sağlık
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