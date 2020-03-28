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KKTC’den getirilen 141 kişi Karaman’da karantinaya alındı!

Karaman’a, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 141 kişi gözlem altında tutulacakları Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

18:12 -
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KKTC’den getirilen 141 kişi Karaman’da karantinaya alındı!

KKTC’den feribotla Mersin Limanı’na getirilen aralarında öğrencilerin de bulunduğu 141 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Karaman Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu’na getirildi.

Özel kıyafetli görevlilerin öğrenci yurdu bahçesinde hazır bekletilmesi ile polisin güvenlik tedbirleri dikkat çekti.

Karantina için yurda yerleştirilen 141 kişi, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında 14 gün boyunca gözlem altında tutulacak. İHA

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