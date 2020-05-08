Klarnet sanatçısı Ferdi Zurnacı evinin önünde öldürüldü

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde iddiaya göre, klarnet sanatçısı Ferdi Zurnacı, evinin önünde oturup hava almak istedi. Bu sırada daha önceden aralarında husumet bulunan Cem P., otomobiliyle gelip, Zurnacı’ya ateş etti.

Cem P. kaçarken Zurnacı, yakınları tarafından Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Acı haber üzerine yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi.

İhbar üzerine bölgede araştırma başlatan polis ekipleri, Cem P.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına alındı.

Çorlu’da sevilen bir müzisyen olan Ferdi Zurnacı, Çorlu Halk Eğitim Merkezi’nde klarnet dersi veriyordu. (DHA)