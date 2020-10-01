Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan HDP’liler adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan HDP’lilerden 14'ü Ankara Adliyesi'ne getirildi.

11:06 -
Haberler Gündem
Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınan HDP’liler adliyede

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturma kapsamında 7 ilde 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda eski milletvekili ve HDP’li Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Ayla Akat Ata, Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Emine Ayna’nın da arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

14 KİŞİ ADLİYEDE

Ankara Emniyet Müdürlüğünde sorguları tamamlanan şüphelilerden 14’ü, geniş güvenlik önlemleri altında bugün adliyeye sevk edildi.

Aralarında Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, eski HDP milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder’in de bulunduğu diğer 6 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen diğer şüphelilerin bir kısmanın PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğu belirtildi. Yurt içinde bulunduğu anlaşılan 1 şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edildiği açıklandı.

Öte yandan Kobani olayları sırasında HDP MYK üyesi ve halen HDP milletvekili olan 7 kişi hakkında da dokunulmazlıklarının kaldırılması için fezleke düzenleneceği belirtildi. (İHA-DHA)

Altan Tan Ankara Ayhan Bilgen gözaltı HDP Kars Kobani Sırrı Süreyya Önder
Son güncelleme: 11:41 01.10.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more