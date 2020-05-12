Koç: Kiralar ertelenmesin, hiç alınmasın

Gözler yakın bir zamanda yapılması beklenen Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi olağanüstü toplantısında… Meclis’in gündeminde mülkiyeti belediyeye ait iş yerlerinin kira bedelleri de yer alıyor. Mersin Şehirlerarası Terminal İşletmecileri Derneği (MEŞTİDER) Başkanı Sinan Koç, Meclis üyelerine çağrıda bulundu:



FAALİYETLERİMİZ DURDURULDU

* Yapılacak toplantıda kiraların ertelenmesi kararı çıkacağı yönünde duyumlar alıyoruz. Bu skandal bir karar olur. Esnaflarımız adına kira alınmamasını talep ediyoruz. İçişleri Bakanlığı kararıyla faaliyetlerimiz durdurulmuş olup bu karar devam etmektedir.

İSTANBUL’DA YAPILDI, MERSİN’DE DE YAPILSIN

* İstanbul Büyükşehir Belediyesi esnaflar için önemli bir karara imza attı. Salgın boyunca iş yapamayan esnaftan kira ve otogar çıkış ücretlerinin alınmayacağı kararı verildi. Benzer kararın Mersin'de de alınması, bir nebze de olsa esnafın borç yükünü hafifletecek güzel bir nefes olacaktır.