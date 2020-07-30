Kocaeli bayram namazı vakti: Sakarya, Kocaeli ve Yalova’da bayram namazı saat kaçta?

Kurban bayramı için geri sayım başladı. Yine her bayram olduğu gibi vatandaşlar bayramı camilerde karşılayacak. Vatandaşlar şehirlerinde “Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, Kocaeli bayram namazı saatleri ve il il bayram namazı vakitleri…

SAKARYA BAYRAM NAMAZI SAATİ

31 Temmuz 2020 cuma Kurban Bayramının 1.günüdür. Sakarya'da bayram namazı saat 06.27‘de kılınacak

KOCAELİ BAYRAM NAMAZI SAATİ

Kocaeli'de bayram namazı saati 06:29‘dur

YALOVA BAYRAM VAKTİ

Yalova'da bayram namazı saat 06:32'te kılınacak.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

2 rekat olan Bayram namazına, Allahuekber “Niyet ettim Allah rızâsı için vâcib olan Ramazan Bayramı namazını kılmaya. Uydum imama.” denip niyet edilir. İmam, ellerini kulaklarına kaldırıp “Allâhuekber” diyerek tekbîr alıp ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynısını yapar ve “Sübhaneke” duasını okunur. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır ki cemaat de aynısını tekrarlar. Sonrasında imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de onu takip eder. Ardından imam, ellerini kulaklarına kadar kaldırıp “Allâhu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini göbek altında bağlar. Cemaat de aynı şeyi yapar ve imamın okuduğu sûre ile âyetleri dinler. Bu rekat imamla birlikte rükû ve secde edilirek bitirilir.İlk rekatın ardından 2. rek'âta kalkılıp eller göbek altında bağlanır. İmam, sûre ve âyetleri okur, cemaat dinler. Sonra, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de bunu tekrarlar. Ardından, imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahu Ekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Ardından imam ellerini kulaklarına kaldırıp “Allahuekber” diyerek tekbîr alır ve ellerini yana bırakır. Cemaat de aynısını yapar. Sonra, imamla birlikte rükû ve secde edilerek namaz bitirilir. Sonra, imam minber'e çıkarak “Bayram hutbesi”ni okur. Hutbenin ardından dua edilir. Bayram namazının kılınışının akıllarda kalması için “İki salla bir bağla üç salla bir yat.” şeklinde bir tekerleme de üretilmiştir.

SAKARYA’DA BULUNAN TARİHİ CAMİLER

Sakarya Orhan Camisi

Osmanlı Devleti padişahı Orhan Bey zamanında Orhangazi'nin silah arkadaşı olan Konuralp'in Akyazı'yı ve Sakarya'nın iki tarafındaki küçük kaleleri zapt ettiği sırada ormanlık ve suluk olan bu yerlere bir miktar Türkmen iskân ederek şimdiki şehrin bulunduğu yerde bir köy kurulur ve bugün “Orhan Camisi” diye anılan caminin yerinde de Orhan Bey namına bir cami yaptırılır.

Sultan Hamid döneminin yüksek pencereli üslubuyla çatılı olarak yapılan cami, muhtemelen eski binasından daha büyüktür. Minarede üzerindeki 1316/1318 tarihi bu ikinci inşanın yılını göstermektedir.

Günümüzde yeni bir yapı olan cami; Adapazarı'nın daha köy olduğu dönemde “Orhan Gazi” adına yaptırılmış ve zamanla yıkılınca yerine yine aynı adı taşıyan “Orhan Cami”, 1893-1894 yıllarında Adapazarı'nda kaymakamlık yapan Nüzhet Paşa'nın girişimi ve halkın yardımlarıyla inşa edilmiştir.

Bankalar caddesinde bulunan Orhan Cami'nin çatısı ahşap olup, kiremit ile örtülüdür. Tek minaresi bulunmaktadır. 1967 depreminde yıkılan minare 1968 yılında “Akyazılı Ali Akyüz” adlı usta tarafından yeniden yapılsa da 1999 depreminden sonra minare yeniden restore edilir.

Şeyh Muslihiddin Camisi

Kaynarca ilçesindeki Büyük Kaynarca köyünde Sultan 2. Beyazıt tarafından 1486’da yaptırılan Şeyh Muslihiddin Camisi, adını mimarı Kıssahan El Hac Muslihiddin’den aldı.

Metal çivi kullanılmadan, iç içe geçirilen ahşaplar ve tahta çivilerin kullanıldığı çantı tekniğiyle yapılan cami, ilk kez 19. yüzyılın ilk çeyreğinde restore edildi. Aradan geçen yıllarda bakımsızlık ve restorasyondaki zorluklar nedeniyle köy sakinleri, yeni cami inşa ederek ibadetlerini burada sürdürdü.

Bakımsızlık nedeniyle 1996’da ibadete kapatılan cami, 1999’daki Marmara depreminde minaresinin yıkılmasıyla kullanılamaz hale geldi. Vakıflar Genel Müdürlüğüne 2006’da devredilen ve onarımı 2010 yılında tamamlanan cami, cuma namazları ve önemli günlerde ibadete açılıyor.

Yunus Paşa Camisi

Taraklı ilçesinde Osmanlı döneminden bugüne kadar ayakta kalan Yunus Paşa Camisi, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sırasında Vezir-i Azamı Yunus Paşa’ya talimatı üzerine 1517 yılında Misar Sinan tarafından yapılan cami, kubbesi kurşun kaplı olduğu için halk arasında Kurşunlu Cami olarak anılıyor.

Caminin en önemli özelliklerinden biri de kesme taşlardan kare plan üzerine, alttan ısıtma sistemiyle inşa edilmiş olmasıdır. Dört mermer sütunla desteklenen camide bulunan hat yazıları, Taraklılı merhum hattat hafız Saim Özel tarafından kaleme alındı.