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Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Corona virüsü önlemleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller açıklandı. İçişleri Bakanlığı'nca alınan karar doğrultusunda 31 ilde sokağa çıkma yasağının 2 gün uygulanacağı açıklandı. Peki Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ'da illerinde sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak saat kaçta başlayacak ve kaçta bitecek?

22:44 -
Haberler Gündem
Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı? Yasak ne zaman başlıyor?

Sokağa çıkma yasağı ilan edilen iller belli oldu. Türkiye’de corona virüsü salgınının önlenmesi kapsamında 31 ilde 2 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Peki Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ’da sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında  31 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildiği ifade edildi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLEN İLLER

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “10.04.2020 tarihi saat 24:00 ile 12.04.2020 tarihi saat 24:00 arasında Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak il sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları yasaklanmıştır” ifadelerine yer verildi.

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