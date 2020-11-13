Kocaeli’de aile katliamı

Olay, saat 00.00 sıralarında Kocaeli'nin İzmit ilçesi Erenler Mahallesi Keskin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Özkan (54) boşanma aşamasında olduğu eşi Serap Özkan (44), oğlu Suat Özkan (26) ve ismi öğrenilemeyen kayınvalidesinin yaşadığı eve geldi. Evde Veysel Özkan ve Serap Özkan arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

ÖNCE EŞİ VE OĞLUNU SONRA KENDİNİ VURDU

Kavga sırasında Veysel Özkan eline aldığı pompalı tüfekle önce eşini, sonra da oğlunu vurdu. Veysel Özkan daha sonra pompalı tüfekle kendini vurdu. Olay sırasında evde bulunan Serap Özkan'ın ismi öğrenilemeyen annesi, bağırarak yardım istedi. Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

ÜÇÜ DE OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri üç kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Evde bulunan yaşlı kadın ise sinir krizi geçirdi. İlk müdahalesi yapılan kadın, sedyeyle ambulansa taşındı. Sedyenin üzerinde gözyaşı döken yaşlı kadın, “Beni bırakın, orada duramam. Çocuklarıma bakacağım” diyerek gözyaşı döktü. Ekipler tarafından sakinleştirilen kadın Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Olay yeri incele ve Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerin ardından cenazeler otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (İHA)