Kocaeli’de Çetin Emeç adının silinmesi büyük tepki çekti

AKP'li Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, İzmit Yenidoğan'da yenilenen üst geçitten Çetin Emeç adını kaldırdı. Emeç'in yerine, eski CHP İzmit Belediye Başkanı Erol Köse'nin adı konuldu. Değişiklik, Erol Köse'nin onayı alındıktan sonra yapıldı.

SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, üst geçide adının verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Köse, “İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan'a, Çetin Emeç'in adını bir yere vermelerini söyledim” dedi. Kaplan, yeni yapılan kitaplığa Çetin Emeç adını vereceklerini ve ailenin onayını aldığını söyledi. Bilge Emeç, kendisi ve çocuklarının böyle bir rızası olmadığını bildirdi.

EMEÇ ADININ VERİLMESİ YAPTIRANIN VASİYETİYDİ

Çetin Emeç adının silinmesi kamuoyunda tartışma doğururken, Kocaeli'nin eski belediye başkanı ve eski milletvekili Sefa Sirmen'den de açıklama geldi.

Sirmen, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Söz konusu üst, benim belediye başkanlığım döneminde, hayırsever işadamı Muammer Dereli'nin bağışı ile yaptırıldı. O günlerde Çetin Emeç şehit olunca, önerim üzerine onun adını verdik. Üst geçide Çetin Emeç isminin verilmesi Muammer Dereli'nin de vasiyetiydi” dedi.

Sert tepki veren Sefa Sirmen şöyle konuştu:

*Bu AKP'li yerel yöneticilerinin taktiği, şeytanlığı. Daha evvel de Refah Partili meclis üyelerinin önerisi ile verilen Sefa Sirmen Bulvarı'nın adını, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu kaldırarak, eski CHP Kocaeli İl Başkanı Ömer Türkçakal'ın adını vermişti. O zaman da aynı oyunu yaptılar. Şimdi bu taktiği Erol Köse'yi kullanarak uyguladılar ve böylece Çetin Emeç adını kaldırdılar

*Çok istiyorlarsa Erol Köse'nin adını başka yere versinler. İyi niyetli olsaydılar, böyle yaparlardı. Bunlarda iyi niyet yok. Bu hata düzeltilmeli, Türkiye'ye mal olmuş basın şehidi Çetin Emeç'in adı tekrar üst geçide verilmelidir.

*Bunlara alet olan Erol Köse'ye Kocaeli'de de büyük tepki var. Zaten Kocaeli ile bağlarını koparmış, İstanbul'da oturan bir kişi Erol Köse. 80 yaşına gelmiş Erol Köse'nin böyle bir oyunun içinde olması, önemli değerlerin simgesi Çetin Emeç'in ismini sildirmesi kabul edilebilir bir davranış değildir. CHP bu olay üzerine gereğini yapmalı, Erol Köse'yi partiden ihraç etmelidir.