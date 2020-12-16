Kocaeli’de kontrolden çıkan TIR durağı parçalayarak servis minibüsüne çarptı

Korkunç kaza sabah 08.10 sıralarında Dilovası D-100 Karayolu Eynerce kavşağı mevki’i İstanbul istikametinde meydana geldi. Hamza Çelik 67) idaresindeki TIR, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki yolcu dolu durağa daldı.

Durağı parçalayan araç, durağın yanında bekleyen Ş.A. idaresindeki işçi servisine çarparak durabildi. Durakta bekleyenler, TIR’ı son anda fark ederek kaçmayı başardı.TIR’ın çarptığı servis aracındaki 1 kişi ise yaralandı.

“CANLARIMIZ TEHLİKEDE”

Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Yardım ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan TIR çekici ile yoldan kaldırılırken, yara almadan kurtulan sürücüsü ise ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.

Öte yandan TIR çarptığı servis sürücüsü ise Dilovası'nda yol kenarındaki durakları hatalı park yüzünden kullanamadıklarını, yol üzerinden yolcu almak zorunda kaldıkları için canlarını tehlikeye attıklarını söyleyerek, sorunun çözümü için önlem alınmasını talep etti. (İHA)