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Kocaeli’de radyoaktif kapsül alarmı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir iş yerinde vatandaşlar tarafından bulunan radyoaktif kapsül, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi ekiplerini alarma geçirdi. Yapılan incelemede kapsülün boş olduğu anlaşıldı. 

Güncellenme: 08:53, 21/10/2020
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Kocaeli’de radyoaktif kapsül alarmı

Kocaeli’nin Gebze’de Hacı Halil Mahallesi İsmetpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde gece saatlerinde radyoaktif ibareli kapsül bulan vatandaşlar, durumu 112 Acil yardım ekiplerine haber verdi.

ÖZEL KIYAFETLERLE İNCELEME

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, UMKE, bomba imha ve Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ekipleri yönlendirildi. İş yerinde geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, özel elbise ve cihazlarla kapsül ile bulunduğu alanda inceleme yaptı.

Uzun süre yapılan incelemede kapsülün boş olduğu ve herhangi bir kimyasal etkiye neden olmadığı belirlendi. Yapılan incelemenin ardından ekipler olay yerinden ayrıldı. Kapsülü kim veya kimler tarafından bırakıldığı belirlenmesi amacıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı. (İHA)

 

bomba Haber Kocaeli Polis Türkiye
Yayınlanma Tarihi:08:19,
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