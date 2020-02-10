Kocakarı soğukları ne zaman başlıyor? Berdül’acüz nedir?

Sıcaklıkların mevsim normallerine göre daha aşağı seviyelerde seyrettiği ‘kocakarı soğukları’ şimdiden vatandaşların merak konusu oldu. Genellikle Mart ayında görülen Berdül’acüz hakkında detaylar haberimizde yer alıyor.

KOCAKARI SOĞUKLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Mart ayının ortalarında normallerin altındaki soğuk havanın sürdüğü 7 günün genel adı Berdül'acüz olarak bilinir. Her ne kadar kışın en sert hissedildiği dönem olsa da baharın ayak seslerini duyuran, Berdül'acüz 11-17 Mart arasında yaşanıyor.

BERDÜLACÜZ NE DEMEK?

Berdülacüz’e halk arasında “kocakarı soğukları” ismi verilmiştir. Berdül’acüz “Acüz” omurgamızdaki “kuyruk sokumu” dediğimiz son kemiğin ismi. Yani soğuğun kuyruk sokumuna kadar hissedilmesinden dolayı böyle bir benzetme söz konusu. Bu kelime Arapça'da kocakarı manasına gelen “acüze” sözcüğü ile karıştırılınca, bir de üstüne bu soğuklarda çok fazla yaşlı kadının hayatını kaybetmesi söz konusu olunca deyim halkın ağzına “kocakarı soğukları” olarak kalmış.