Kocalarından ayrı yaşayan 3 kadın 11 çocukla hayata tutunmaya çalışıyor

Battalgazi ilçesinde yaşayan ve kocalarından boşanmak üzere olan Canan Gezer, Cansu Gezer ve Aysun Kaya isimli kadınlar, kendilerine sahip çıkan olmayınca çocuklarıyla beraber depremde ağır hasar gören 2 katlı bir evde yaşamaya başladı.

ÇOCUKLARA YEMEK BİLE BULAMIYORLAR

Herhangi bir gelirleri de olmayan kadınlar evlerinin kirasını ödeyemiyor ve çocuklarının karnını doyuracak yemek bulmakta zorluk çekiyorlar. On bir çocuğa bakmaya çalışan kadınlar yetkililerden ve hayırsever vatandaşlardan kendilerine uzanacak yardım eli bekliyor.

“EVDE NE YAKACAK VAR NE YİYECEK”

Beş çocuk annesi Canan Gezer, “Biz bu evi tuttuktan sonra ağır hasarlı olduğunu öğrendik. Ev sahibi bizden saklamış bu durumu. Evde ne yakacak bir şey var ne yiyeceğimiz. Herhangi bir gelirimiz yok. Teyzemin kızı ve görümcem de kocalarından ayrılmak üzere onlarla beraber yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

“BOŞANMADAN EVE GELME”

Evde yaşayan kadınlardan Cansu Gezer ise “Ailem bana kocandan boşanmadığın ve çocuklarını bırakmadığın müddetçe yanımıza gelme dedi. Ben de çocuklarımla birlikte teyzemin kızının yanına sığındım. Burada çocuklarımıza bakmaya çalışıyoruz” dedi. (İHA)