Kocası ölen kadından şok sözler: Yaptıklarının cezasını çekiyor

Eski eşi ve oğlu öldükten sonra Zonguldak'ın Ereğli ilçesinden 20 sene önce Manavgat'a giden ve bir süre baharatçılık yaptıktan sonra işleri bozulunca işçi olarak çeşitli yerlerde çalışan Remzi Polat, dün gece hayatını kaybetti.

6 metrekarelik bir barakada yaşam mücadelesi veren Polat'ın bakımını yapan Erdem Belen, “Dün gece kendisine süt ve meyve suyu içirdik. Bugün sabah babamı aradım, Remzi amcaya bak dedim. Saat 09.00 sıralarında babam bakmaya geldiğinde ölmüş. Beni arayınca ben de buraya geldim” dedi.

Belen, Polat’ı haftada 2-3 defa hastanenin acil servisine götürdüğünü ifade ederek, “Beş tane kız kardeşi var. Hep aradık ama kimse ilgilenmiyor. Öldüğünü haber verdik. Bana ‘başın sağ olsun' dediler” diye konuştu.

Belen, gazetecilerin yanında yabancı uyruklu eşi M. Polat'ı arayarak Remzi Polat'ın öldüğünü söyledi. M. Polat da şaşırarak, “Ben onu hastanede biliyordum. Allah Allah. O kendi yaptıklarının cezasını çekiyor. Bana çektirdi. Emekli parasını ister alır yerim, istersem bir yere bağışlarım. Sabah sabah piyangodan mı çıktın sen?” diyerek telefonu kapattı.

İhbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Polat'ın öldüğü belirlendi. Polat'ın cenazesi morga kaldırıldı. (İHA)