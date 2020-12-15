Kocası tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Aydınlı Mahallesi'nde ikamet eden ve eşi arasında anlaşmazlık çıkan 2 çocuk annesi Seher Ç. kocası Ceyhun Ç. tarafından evde defalarca bıçaklandı. Eşini bıçaklayan Ceyhun Ç. hızla olay yerinden kaçarken yaralı Seher Ç., sokağa çıkarak yardım istedi.

2 çocuk annesi bina önünde yere düşerken kadının yardımına site sakinleri ile yakınları geldi. Kanlar içinde yerde yatan kadını gören yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen ambulansın ilk müdahalesi ile hastaneye götürülen Seher Ç.’nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Polislerin olay yerine gelmesi üzerine kaçan zanlı Ceyhun Ç. aranıyor. (İHA)