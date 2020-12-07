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Kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu

Ankara’da, 2019'da  evlendiği sebze meyve toptancısı Salih G. tarafından şiddet gördüğü iddiası ile gündeme gelen güzellik uzmanı Vera Chikareva, evinde ölü bulundu.

Güncellenme: 16:21, 07/12/2020
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Kocasından şiddet gören Rus güzellik uzmanı evinde ölü bulundu

Çankaya ilçesinde lüks bir sitede oturan Vera Chikareva'nın evinden gelen kötü kokular üzerine komşuları polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Vera Chikareva'nın hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

7 GÜN ÖNCE EVE TEK BAŞINA GELMİŞ

Bunun üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Vera Chikareva'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Apartmanın güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, Vera Chikareva'nın 30 Kasım Pazartesi günü eve girdiğini ve bir daha çıkmadığını tespit etti.

Ekipler, Chikareva'nın evine kimsenin girmediğini de kamera kayıtlarından belirlerken, güzellik uzmanı kadının kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopside belirlenecek.

Foto: İHA / Evinde ölü bulunan Vera geçen ay eşinden şiddet gördüğü için gündeme gelmişti.

KOCASINDAN ŞİDDET GÖRMÜŞTÜ

Güzellik uzmanı Vera Chikareva, boşanmaya karar verdiği eşi Salih G. tarafından yaklaşık 3 ay önce uzaklaştırma tedbirine rağmen öldüresiye dövülmesiyle gündeme gelmişti. (İHA)

Ankara Çankaya Cinayet Haber Ölüm Pazartesi Polis Sağlık
Yayınlanma Tarihi:16:19,
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