Kocasını öldürdüğünü mezarının başına itiraf etti

Görüntülerin öldürülen Hasan Akman’ın yeğeni tarafından gizlice cep telefonu kamerasına kaydedildiği iddia edildi.

Görüntüler üzerine savcılıkta ifadesi alınan A. Akman, vicdan azabı çektiğini belirterek, “Her ne kadar başta kocamı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da olay günü öldürmemesini söyledim” dediği öğrenildi.

Denetimli serbestlik hükümleri uygulanarak serbest bırakılan A. Akman’ın, polis merkezine imza atmaya gitmediği ve ortadan kaybolduğu öğrenildi. Öldürülen Hasan Akman’ın ablası ve ağabeyi, gelinlerinin de cezalandırılmasını istedi.

Olay, Cemil Meriç Mahallesi’nde 20 Haziran’da meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Akman (41), kardeşi Ecevit Akman tarafından silahla başından vurularak öldürüldü. Olayın ardından gözaltına alınan Ecevit Akman, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“İLİŞKİMİZİ YENGEM GİZLİCE VİDEOYA ÇEKMİŞ”

Cezaevine görüşe giden ailesine cinayeti anlatan Ecevit Akman'ın, alkollü iken, yengesiyle ilişkiye girdiğini, onun da bunu gizlice videoya çekerek, ağabeyine izletmekle tehdit ettiğini ileri sürerek, “Ben de ağabeyimi öldürdüm” dediği öğrenildi.

ÖNCE PLAN KURDUK ANCAK SONRA VAZGEÇTİM

Cinayet itiraf görüntülerinin ardından cumhuriyet savcısına da ifade veren A. Akman, “Çok pişmanım. Ecevit ile olan ilişkimizi de ailesine anlattım. Yaklaşık 2 yıldır Ecevit ile ilişki yaşıyorduk. Eşim cezaevinden çıkıp eve döndüğünde Ecevit ile olan ilişkimden pişmanlık duydum. Bunu Ecevit’e anlatınca, Hasan’ı öldüreceğini söyledi. Ben ona yapmamasını söyledim. Sonra Ecevit, Hasan’ı öldürdü. Her ne kadar Ecevit ile ilişkimizden dolayı, kocam Hasan’ı ortadan kaldırmak için Ecevit ile plan yapsak da daha sonra ben vazgeçtim. O kendisi öldürdü. Ben ‘yapma’ dememe rağmen” dediği öğrenildi.

10 YIL ÖNCE KOCASI YANLIŞ KİŞİYİ ÖLDÜRMÜŞ

Cinayetle ilgili konuşan Hasan Akman’ın ablası ve ağabeyi tüm detayları anlattı.

Ağabeyi Mehmet Akman, “Benim kardeşim, 2008 yılında bir çocuğu olan bir bayanla tanıştı. O tanıştıktan sonra evimize kan girdi. Çocuğuyla birlikte kabul edip evlendi. Çocuğu da üzerine aldı. Daha sonra da kendi çocukları oldu. Bir gün gelin, ‘bankaya gidiyorum' diye çıktı ve bir gece eve gelmedi. Kendisinin kaçırıldığını ve tecavüze uğradığını öne sürdü. 2010 yılında Hakan Aydın adlı kişi kapılarına gidiyor. O sırada gelin, kardeşim Hasan’a ‘İşte bu tecavüz eden kişi’ dedi. Kardeşim de Hakan Aydın’ı bıçaklayarak öldürdü. O cinayetle ilgili ben de kardeşim Hasan ile cezaevine girdim. Sonrasında bu öldürülen Hakan’ın alakası olmadığı ortaya çıktı. Yani gelinimizin yalanı nedeniyle boşa bir insan öldürüldü.” dedi.

“HATTA BİRLİKTELİKLERİNDEN ÇOCUK DA ALDIRMIŞLAR”

Mehmet Akman, “Geçtiğimiz mayıs ayında corona virüsü nedeniyle kardeşim cezaevinden çıktı. Ancak bu süreçte gelinimiz A., diğer kardeşim Ecevit ile birlikte olmuş. Onu da sonrasında öğrendik. Hatta Ecevit ile beraber olduğunda bunu cep telefonuyla videoya da çekmiş. Sonrasında Hasan cezaevinden çıkınca kardeşim Ecevit’i sürekli olarak o görüntüleri kocasına izletmekle tehdit etmiş. Hatta birlikteliklerinden çocuk da aldırmışlar. Hepsini Hasan öldürüldükten sonra öğrendik. Bir gün mezara ziyarete gideceğini söyledi. Yeğenim de gizlice takip ediyor. Sonra onu cep telefonuyla kayıt altına alıyor. Gelinimiz A., vicdan azabı çekiyor ve kocası Hasan’ın mezarı başında cinayeti itiraf etmiş. O görüntüleri izledikten sonra tek bir tokat bile atmadan savcılığa götürdüm. Orada da itiraf etti. Mahkemeye sevk edildi. Denetimli serbestlikle serbest kaldı. Ancak imza atmaya gitmiyor. Şu an kayıp” diye konuştu.

“MUTLAKA TUTUKLANMASI GEREKİYORDU”

Olayla ilgili konuşan Avukat Ozan Kayahan ise, “Hasan, eşi A.’nın tahrikiyle diğer kardeşi Ecevit tarafından öldürülmüştür. A., cinayeti de itiraf etmiş ancak denetimli serbestlik verildi. Şu anda da firardadır. Hatta mezara karşı itiraf görüntüleri de mevcut. Bunu da dosyaya sunduk. Bu kararı verenlerle ilgili hukuki süreci de başlattık. Mutlaka tutuklanması gerekiyordu” diye konuştu. (DHA)