Kokaini Don Kişot ve Köle İsaura kitaplarına emdirmişler

Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Narkotik ekiplerince düzenlenen ilk operasyon 4 Aralık'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Yabancı uyruklu 2 kişiyi şüpheli bulan polis ekipleri, şüphelilerin valizlerinin kasnağına zulalanmış 8 kilo Afyon sakızı ele geçirildi.

SOKAK SATICILARINA BASKIN YAPILDI

Polis ekiplerinin 8 Aralık'ta düzenlediği operasyon Maltepe, Ümraniye ve Sultanbeyli'de sokaklarda uyuşturucu satan şüphelilere yönelik gerçekleştirildi. Operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı. Farklı türde ve çeşitli miktarda uyuşturucu ele geçirilen baskında gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 5'i hakkında adli kontrol hükmü uygulandı. Biri ise serbest kaldı.

35 KİLO BONZAİ

Zeytinburnu ve Bağcılar'da 2 adrese yönelik 8 Aralık'ta düzenlenen diğer bir baskında ise 35 kilo 532 gram bonzai adı verilen kimyasal kannbinoid, 378 gram kimyasal madde, 2 hassas terazi, 2 hint keneviri ele geçirildi.

DON KİŞOT VE KÖLE İSAURA

İstanbul Narkotik Polisi, Büyükçekmece ve Bağcılar'daki 2 kargo firmasında yaptığı çalışmada ise, 2 farklı paketi şüpheli olarak değerlendirdi. Açılan paketlerden birinde, A4 boyutunda kağıtlara basılı olan 2 kitap bulundu. İspanyol yazar Cervantes'in “Don Kişot” ve Brezilyalı Bernardo Guimaraes'in kaleme aldığı “Köle Isaura” kitaplarının fotokopiyle çoğaltılmış baskılarını şüpheli bulan polis, dedektör köpek “Kuki” ile inceleme yaptı.

KOKAİN EMDİRİLMİŞ KİTAP

Kitapların koklatıldığı “Kuki” tepki verince sayfalardan numune alındı. Test kitiyle incelenen kitaplarda kokain olduğu anlaşıldı. Daralı ağırlığı 4 kilo 212 gram olan kitaplara 2 kilonun üzerinde kokain emdirildiği anlaşıldı. Yaklaşık 100 bin dolar değerinde uyuşturucu emdirilmiş kitaplarla ilgili 4 şüphelinin arandığı öğrenilirken, farklı bir kargoda da 963 gram metamfetamin ele geçirildiği belirtildi.