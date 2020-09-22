Koleksiyoner Kaplan: Hatalı basılan paralar bir kuruştan fazla etmez

Gaziantepli para koleksiyoneri Esat Kaplan, son günlerde haber olan hatalı basım paraların değerinin olmadığını belirterek, istenilen rakamların ise hayalperestlik olduğunu kaydetti.

400’ü aşkın devlet ve milletin kullandığı paralardan oluşan yaklaşık dört tonluk para koleksiyonu bulunan Esat Kaplan, son günlerde sayıları artan hatalı basım 20, 50 ve 100 TL'de eksik olan bir sıfırın bu paralara hiçbir kıymet katmadığını iddia etti.

ÜSTÜNDEKİ RESMİN YARISI YOKSA DEĞERLİDİR

Koleksiyonunu Gaziantep’te kendisine ait müzede sergileyen Esat Kaplan, elinde bu paralardan olan vatandaşların “Zengin oldum” hayaline kapılmaması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

* Yok 50 TL'ye 75 bin TL, yok 100 TL'ye 150 bin TL rakamları hayalperestliktir. Hiçbir iş insanı ya da koleksiyoner tutup da bu paraları vermez. Bir kuruştan fazla etmezler. Hatta o para geçmeyebilir. Paranın üstündeki resmin yarısı yoksa o zaman koleksiyonerler için değerlidir. O zaman bile bu uçuk rakamlar verilmez. Örneğin bu dediğim şekil 10 TL getirirlerse, en fazla 50 TL'ye alırım. (İHA)

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