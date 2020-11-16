Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

Kahramanmaraş'ta, jandarma ekiplerince durdurulan minibüsteki 1'i kadın 2 kişi, kollarında takılı maskeye gizlenmiş uyuşturucu ile yakalandı.

Güncellenme: 16:18, 16/11/2020
Haberler Gündem
Kollarındaki maskeden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pazarcık ilçesinde şüphe üzerine Y.D. (38) ve Y.Ç.’yi (26) takibe aldı. Ekipler daha sonra şüphelilerin bindiği minibüsü durdurdu. Y.D. ve Y.Ç.’nin üst aramasında herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, yüzlerinde maske olmasına rağmen kollarına maske takmalarından şüphelendi. Bunun üzerine şüphelilerin kollarındaki maskeleri kontrol eden ekipler, maske içerisine gizlenmiş 10 gram metamfetamin ile 10 gram bonzai ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından gözaltın alınan Y.D. ve Y.Ç., sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)

İlginizi ÇekebilirUyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktıUyuşturucu operasyonundan cephanelik çıktı
istanbul Kadın Kahramanmaraş Polis uyuşturucu
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more