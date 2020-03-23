‘Kolonya ister misin?’ gaspı!

İstanbul Okmeydanı'nda bankadan emekli maaşını çeken yaşlı adamın corona virüsü salgınını bahane ederek “Kolonya ister misin?” diyerek 2 bin 660 lirasını gasp eden zanlı, çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Dolandırıcılık” ve “kötü muamele” gibi suçlardan emniyette kaydı bulunduğu belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Corona virüsü tedbirleri kapsamında polis ekiplerinin maske taktığı zanlı, İstanbul Adalet Sarayı'nda çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Beyoğlu Okmeydanı’nda cuma günü 72 yaşındaki Mehmet Hanifi Palığın bankaya girerek 2 bin 660 lira emekli maaşını çekmiş ve evine doğru yola koyulmuştu. Yaşlı adam yolda yürüdüğü esnada yanına yaklaşan bir şahıs, corona virüsü salgınını bahane ederek yaşlı adama kolonya uzatmıştı. Bir süre daha adamı takip eden zanlı, ardından darp ettiği yaşlı adamın cebindeki 2 bin 660 lirayı çalarak kayıplara karışmıştı.

Olayın ardından yaşlı adamın ihbarı üzerine yapılan çalışma sonucunda kimliği tespit edilen Reşit Y. (53), ekipler tarafından evinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınmıştı.