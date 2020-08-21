Koltuğu haczedilmek istenmişti, tüm borçları ödedi

Aydın İncirliova Belediye Başkanı İYİ Partili Aytekin Kaya, kendisinden önceki MHP'li başkan döneminde sosyal hak, ikramiye, maaş ve tazminat alacağı ödenmeyen 245 memur ve işçiye alacaklarının ödenmesi talimatını imzaladı.

Şubat ayında önceki dönem MHP’li Belediye Başkanı Gürşat Kale’in işten çıkardığı işçiler alacakları için haciz işlemi başlatmış, başkanın makam odasında haciz için gidilmişti. Yasal sürecin bu gün tamamlandığını söyleyen Kaya, İncirliova Belediyesini işçi alacaklarından kaynaklanan hacizden kurtardıklarını söyledi.

ALACAĞINI ALAMADAN EMEKLİ OLANLAR VARDI

İYİ Partili Aytekin Kaya, aralarında maaş ve sosyal haklarını alamadan emekli olanların da bulunduğu 245 personele 3 milyon lira tutan alacaklarını ödemenin huzurunu yaşadıklarını belirtti.

Kaya açıklamasında şunları söyledi:

* Yasa gereği memurun maaşı peşin olarak ödenmesi gerekirken önceki yönetim döneminde yapılan hatalar nedeniyle memur maaşları bile ödenmemişti.

* Özellikle maaş ödemesi konusunda işçi, memur tüm çalışanlar ciddi şekilde mağdur edilmişti. Bugün itibariyle mahkeme süreci tamamlanmış, karşılıklı anlaşma sağlanmış, yasal olarak alacakları kesinleşmiş yaklaşık üç milyon tutarındaki tüm işçi ve memur alacaklarını ödüyoruz.

* İncirliova Belediyesi artık işçisinden, memuruna hiçbir personeline birikmiş sosyal hak, ikramiye, maaş ve tazminat borcu olmayan bir belediyedir.

SÖZ VERMİŞTİM, SÖZÜMÜ YERİNE GETİRDİM

Geçtiğimiz aylarda bizim hiçbir sorumluluğu olmamasına rağmen önceki yönetimin hataları yüzünden işçi alacakları nedeniyle belediyenin icralık olduğunu hatırlatan Kaya şunları söyledi:

* Haciz memurları makam aracı ve makam koltuğuna dahi icra işlemi yapmak istemişti. Ben o günlerde ‘borcu ben yapmadım, koltuğa oturduğum gün icra geldi, mali disiplini sağlayalım, bu borcu ödeyeceğim, sizin zorlamanıza, İncirliova Belediyesi’ne bu işlemleri yapmanıza gerek yok, ben işçimizin, memurumuzun alın terini ödemeye söz veriyorum.

* Benim dönemimde çalışanlarımızın belediyemizden alacağı kalmayacak, bu haciz utancından belediyemizi kurtaracağım' demiştim. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyor, belediyemizi işçi alacaklarından doğan hacizden kurtarıyoruz.

SENDİKADAN TEŞEKKÜR

Tüm çalışanların haklarını almasının sevindirici olduğunu söyleyen Belediye İş Sendikası İşyeri Temsilcisi Özlem Kızıltaş, “Önceki dönemlerden kalan tüm personel alacakları ödendi.

Başkanımız işçi, memur tüm personelinin yüzünü güldürdü, bizlerden hayır duası aldı. Aytekin Başkanımıza işçi kardeşlerimizin alacaklarının ödenmesi konusunda gösterdiği çaba ve hassasiyet için çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.