KOMEK kurs kayıtları başladı! İşte Konya Büyükşehir Belediyesi kurs başvuru ekranı…

KOMEK ve ASEM'lerin bir sanat ya da meslek öğrenilen merkezler olmasının yanı sıra; spor faaliyetlerini yapıldığı, sosyalleşme imkanı sağlayan, hatta rehabilite amaçlı terapi merkezleri olarak hizmet ettiğini dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bütün Konyalıları ve üniversite öğrencilerini KOMEK ve ASEM'de kendilerini geliştirecek bir kursa katılmaya davet etti. Başkan Altay, bugüne kadar 430 farklı branşta 810 bin kursiyerin istifade ettiği KOMEK ve ASEM'in son birkaç yıl içinde ilçelerde daha yaygın hale gelerek büyüdüğünü kaydetti.

KAYITLAR İNTERNETTEN YAPILACAK

Konya merkez ve ilçelerde 67 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM'de yeni dönem kayıtları 20 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında ‘www.konya.bel.tr' ve ‘www.komek.org.tr' adreslerinden yapılacak.

KOMEK BAŞVURU EKRANI

ÜCRETSİZ KURSLAR

Spor ve yüzme dışında tüm kursların ücretsiz olduğu KOMEK’te; Kur'an-ı Kerim (Elif-ba ve tecvitli okuma), bilişim teknolojileri, gelenekli el sanatları, yabancı diller, giyim mefruşat, ney, bağlama, piyano gibi 320 farklı branşta Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı kurslara başvuru alınacak.

YENİ DÖNEMDE 17 FARKLI BRANŞ

KOMEK ve ASEM'de bu dönem mevcut branşlara ilave olarak birçok farklı branşa ilk kez kayıt alınacak. İlk kez açılacak kursların isimleri şöyle; Arapça konuşma kulübü, bilgisayar destekli 2 boyutlu çizim, bootstrap ile (responsive) duyarlı web tasarımı geliştirme ve uyum eğitimi, çelik yapı tasarımı geliştirme uyum eğitimi, çocuk beslenmesi, çocuk hakları ve mevzuatı, Farsça A-2, işaret dili ile dini kavramlar öğreticiliği, kadın giysileri bilgisayarlı kalıp hazırlama, kanun, kat’ı, kitap tahlili, Linux eğitimi, makinede maraş işi, retorik, web tabanlı içerik yönetim sistemleri, yabancılar için Türkçe B-1, yapma çiçek yapımı. (porselen çamuru ile) (İHA)