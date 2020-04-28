Komşu ziyaretinde kaptığı ‘corona’yı 13 günde yendi

Yenişehir İlçesi’nde yaşayan Ayşe Korkmaz, 3 Nisan’da komşusuna ziyarete gitti. Ziyaretten 5 gün sonra rahatsızlanan Korkmaz, eşi Savaş Korkmaz ile Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gitti.

Kan ve akciğer testleri temiz çıkan Ayşe Korkmaz’a ateşi olduğu için corona virüsü testi de yapıldı. 2 gün sonra testinin pozitif çıktığını öğrenen Ayşe Korkmaz, 10 Nisan’da hastanede tedavi altına alındı. 13 günlük tedavisinin ardından taburcu edilen ve evde kendisini karantina altına alan Ayşe Korkmaz, herkese ”Evde kal” çağrısında bulundu.

”AĞRIDAN SABAHA KADAR UYUYAMADIM”

Tedavi sürecini anlatırken duygu dolu anlar yaşayan Korkmaz, “Komşu ziyaretine gitmiştim ve o ziyaretten 5 gün sonra belirtilerini göstermeye başladı. Gece ayaklarım ağrımaya başladı. Temizlik nedeniyle sanıp biraz uzandım, ancak bir iki saat sonra ağrı tüm vücudumu sardı. Hafif bir ateş de vardı.

Sabah hastaneye gittik, hemen corona servisine aldılar. Akciğer ve kan testimiz temiz çıktı, diğer testimizin yarın çıkacağını söyleyip eve yolladılar. 2 gün sonra Sağlık Bakanlığı’ndan aradılar ve testimin pozitif çıktığını söylediler. Bunun üzerine hastaneye gittik ve tedaviye başlandı. 5 gün ilaç tedavisi gördüm. 13 gün sonra taburcu oldum” dedi.

”LÜTFEN HERKES EVDE KALSIN”

Tedavi sürecinin çok iyi geçtiğini söyleyen Korkmaz, vatandaşlara uyarılarda bulundu: “Biz çok dikkat eden bir aileydik. Dışarıya maskesiz, eldivensiz çıkmıyorduk. Ekmeğimizi bile evde kendimiz yapıyorduk. Çok dikkatli olmak lazım. 2 dakikalık bir görüşmeden dahi hastalık bulaşabiliyor. Lütfen herkes evde kalsın.” (DHA)