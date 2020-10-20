Komşular boyuna bakmadan avlıyor, hamsi stokları tükeniyor

1 Eylül’de başlayan av sezonu ile balıkçılar ağlarını denizlere bırakmayı sürdürüyor. Karadeniz´de bu yıl palamut bolluğu yaşanırken, gözler hamsi avına çevrildi. Deniz suyu sıcaklığının düşmemesi nedeniyle Karadeniz’de henüz avı başlamayan hamsi de küçük boyda avlanma tehlikesi baş gösterdi.

DOKUZ SANTİMDEN AŞAĞISI YASAK

Türkiye’de boyu dokuz santimetrenin altında avı yasak olan hamsi sürülerinin Karadeniz’e kıyı bazı ülkelerde daha küçük boylarda avlandığına dikkat çeken uzmanlar, hamsi stoklarına zarar verildiğini belirtiyor. Küçük boy avcılığı nedeniyle stokları azalan hamsi de beş ay olan avlanma süresi de bir aya kadar geriledi.

Hamsiden önce palamudun çıktığına dikkati çeken Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Samsun, şunları söyledi:

– Ağustos’un 15’inde küçük palamutlar kendini gösterir. Bunlara çingene palamut da denir. Boyları ise 20 ila 25 santimetre arasında değişir ve fiyatları da biraz fazla olur. Umarım palamut avcılığı bu sene böyle devam eder. Ama hamsi avcılığında bir problem var. Türkiye’de 9 santimetrenin altında hamsi avlanmazken; Gürcistan kıyılarında bizim karasularımızdan oraya giden bu balıklar rahatlıkla avlanıyor. Bu küçük balığın burada avlanmayıp o ülkelerde avlanması balık stoğumuza ciddi zarar verir.

BALIK BOYLARINDA KÜÇÜLME VAR

– Hamsi Sinop açıklarında görünecek ve buradan doğuya devam edecek. Trabzon ve Rize’den de ülkeyi terk edecek. Eskiden Türkiye’de beş ay süren hamsi avcılığı son yıllarda 1.5-2 ayla hatta bir ay gibi çok kısa sürelere inmeye başladı. Bunu yanı sıra yakalanan balıkların boylarında oldukça küçülmeler var. Bu bilimsel olarak bize aşırı avcılık olduğunun göstergeleri. Havaların soğuması tam geçekleşmeden hamsi ile çok buluşamayacağız.

– Hamsi bizim sularımızda çok kalmıyor artık. Çünkü küresel iklim değişikleri, karbon düzeyinin artması, katı atık üretimi gibi birçok olumsuz etken eskiden hamsideki göç davranışlarını farklı bir mecraya yönlendirdiği için hamsi Türkiye karasularında fazla kalmıyor. Umut edelim ki hamsi daha çok kalsın. Balıkçılarımız da hamsiyi azar azar sürekli avlasınlar. (DHA)

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