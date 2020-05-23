Komşuları ile kavga eden kadın öyle bir şey yaptı ki, bina sakinleri soluğu sokakta aldı

Merkezefendi ilçesi Karahasanlı Mahallesi'nde yaşayan F.S., isimli kadın gürültü nedeniyle bina sakinleri ile tartıştı. Tartışma sonrası balkona çıkan ve aşağı saksı atan F.S.'den komşuları şikayetçi olunca bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

APARTMANI BİRBİRİNE KATTI

Olay yerine gelen ekipler F.S. ve şikayetçi olan tarafları karakola götürdü. Karakolda ifade veren F.S., geri geldikten sonra iddialara göre akıllara zarar bir şey yaparak bina içerisinde biber gazı sıktı.

Binadaki 10'a yakın dairede oturan vatandaşlar gazdan etkilenerek kendilerini sokağa attı. Komşularının şikayeti sonrası tekrar olay yerine gelen polis ekipleri ambulans çağırarak biber gazından etkilenen 2 vatandaşı hastaneye gönderdi.

“KİMSEYLE ANLAŞAMIYOR”

Apartman sakinlerinden Şahabettin Opçin, bugüne kadar kimse ile geçinemediğini ve kadının sürekli olarak apartman sakinleri ile kavga ettiğini belirtti.

Opçin yaşananları şöyle anlattı:

* En son dün akşam merdivenlerin başında oturuyorduk çay içiyorduk, kadın balkondan dışarı çıktı. Bizim girişin üstü çatı, kiremitler var. Kiremitleri üstümüze fırlatmaya başladı.

* Herkes bir tarafa kaçmaya başladı iyi ki kimseye bir şey olmadı. Ondan sonra polis geldi ‘şikayetçi misiniz?' herkeste şikayetçi olduğunu söyledi.

* Bizim yönetici ve 2-3 kişi daha gittiler karakolda ifade verip geldi. Kadın çarşıya giderek biber gazı almış kadınların ve çocukların üzerine biber gazı sıkmış.

* Biber gazından etkilenenler oldu 2 kişi şuanda ambulansla hastaneye gittiler. Kadın devamlı küfür ediyor sağa sola gelişi güzel herkese gelen gidene küfür ediyor.

“DURDUK YERE İNSANLARA BİBER GAZI SIKILIYOR”

Bir başka apartman sakini Cumhur Öz ise F.S.'nin herkesi rahatsız ettiğini öne sürerek şunları söyledi:

* Komşular rahatsız bundan problemli durduk yere insanlara biber gazı sıkıyor. Bağırma, çağırma çok oluyor çocuklar tedirgin oluyor.

* Yani bir an önce devletin bir el atması lazım bu duruma herkes huzursuz burada, bütün aileler huzursuz ürküyoruz çocuklarımızı dışarı çıkaramıyoruz yani bir an önce bir şeylerin yapılması lazım konuyla alakalı.

* Tedirginiz, bir an önce bir şeylerin yapılması lazım bu konuda” diye konuştu. Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor. (İHA)