Komşusunu kayda alıp şikayet etti: 15 gündür köpeğin inleme sesini duyuyorum

Uludağ Üniversitesi’nde öğrenci olan Ebru Öz, alt katında oturan, kendisiyle aynı üniversitede olan öğrenci komşusuElif O.’nun evinden köpek inleme sesleri gelmesi üzerine balkondan dinlemeye başladı.

KOMŞUSUNUN KÖPEĞE BAĞIRDIĞINI FARK EDİP KAYDA ALDI

Komşusunun köpeğine bağırarak kötü davrandığını fark eden Öz, balkonundan bu anları telefonu kamerasıyla kaydetti. Öz, çektiği görüntüleri Türkiye Hayvanları Koruma Derneği üyesi Filiz Ayhan ve diğer hayvanseverlerle paylaştı.

Görüntüleri izleyen hayvanseverler, Elif O.’nun evine gitti. Filiz Ayhan, köpeğine kötü davranan Elif O.’ya, kapı arkasından seslenerek, yardımcı olmak istediklerini ve bakamıyorsa kendisinden alabileceklerini söyledi. Elif O. ise hayvanseverlere kapıyı açmadı.



EĞİTMEK İÇİN BAĞIRIYORMUŞ

Hayvanseverler, Elif O.’nun tepkisi üzerine karakola giderek şikayetçi oldu. Karakola götürülen genç kız, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki ifadesinde de suçlamaları reddetti: “Köpeğime eğitmek için bağırıyorum. Ben yavrumu seviyorum, onu kimseye vermek istemiyorum. İşkence ettiğim iddiası yalan”

”İÇİMİZ ACIYOR”

Alt katından köpek inleme seslerinin 15 gündür geldiğini dile getiren Ebru Öz ise şöyle konuştu: “Köpeğin feryadına kayıtsız kalamadım. 15 gündür köpeğin inleme seslerini duyuyorum. Artık dayanamadım ve Hayvanları Koruma Derneği’ne başvurdum. Köpeğin, alt komşumun elinden bir an önce alınması taraftarıyım. Köpeğe, sopayla dövülerek eğitim verilmeye çalışılıyor. Sesleri duyunca çok içimiz acıyor ve bütün komşular camlara çıkıyoruz.”

”AĞLAMALARINI DUYUYORUM”

Köpeğine kötü davranan Elif O.’nun karşı komşusu Tuna Ezer de tepki gösterdi: ”10 gündür ufaklığın ağlamalarını duyuyorum. Zaman zaman çok fazla sesler geliyor.” (DHA)