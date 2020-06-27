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Komünist başkandan sevindirici haber

Corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıktığı için hastanede tedavi altına alınan Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, son durumuyla ilgili açıklama yaptı. Maçoğlu,”Şu an kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum” dedi.

Evren DEMİRDAŞ
11:49 -
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Komünist başkandan sevindirici haber

Corona virüsü testi pozitif çıkması sonucunda Tunceli Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Başkan Maçoğlu, son durumu hakkında açıklama yaptı.

“KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM”

Maçoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklama, ”Merhaba dostlar, şuan kendimi ilk güne oranla daha iyi hissediyorum.  Doktorlar ve sağlık emekçisi arkadaşlarımız çok iyi bir tedavi süreci uyguladı. Bütün doktorlara, sağlık emekçilerine burada tedavi gören hastalara gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı

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