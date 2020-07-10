Komünist Başkan’dan yaban keçilerinin avlanması için açılan ihaleye tepki

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tunceli'nin Aliboğazı, Salördek, Büyükyurt ve Çıralı gibi farklı bölgelerinde 17 dağ keçisinin avlanması için 13 Temmuz'da ihale düzenleyecek. Açılan ihaleye tepki gösteren Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, bu ihalenin vicdanlara aykırı olduğunu kaydetti.

Bir canlı yaşamının ihale edilmesinin vicdani olmadığını belirten Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu şunları söyledi:

* Her şeyden önce esas olan bir yaşamı bir varlığı ihale etmek insani ve vicdani bir durum değil. Biz insanların bir başka canlının hayatını ihale ile yok edelim mi etmeyelim mi kararını vermek bile gerçekten de çok vicdansızca bir durum bunu insani bir durum olarak göremeyiz.

* Bir diğer kısmı ise bu topraklarda ise hayvanların, bitkilerin, dağların ve birçok unsuru kutsal kabul ediliyor buradaki doğayla birlikte yaşamı kutsiyet kabul ederek onunla beraber yaşamı kabullenmiş bir toplum var burada.

* Bu anlamıyla buralarda bu şekilde çalışmalar yapılmadan önce buradaki insanların hassasiyetlerini dikkate almak lazım.

* Buranın dışında olup da burayla ilgili karar alabilme ihtimali ve buradaki yaban yaşamını düzenleyebilme ihtimali yoktur. Bu kentteki insanlara danışmadan buraya dokunabilmek sıkıntılıdır.

“İNSAN YAŞAMININ BİR PARÇASI”

* Bu anlamıyla bizler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın geçmişten bu yana yapmış olduğu bu yanlıştan vazgeçeceğini düşünüyoruz. Çünkü yaban hayatı insanların yaşamının bir parçasıdır.

* Bunlardan herhangi birinin olmaması buradaki dengenin değişmesi demektir. Yaşlı yaban keçilerini vuruyoruz diyorlar oradaki yaban keçisinin ölümü dağda yaşayan bir başka canlıya yaşam olarak geri dönüyor.

* Bu anlamıyla bizler Dersim halkı olarak bu tür durumlara çok tepkiliyiz. Dünya'daki birçok Dersim insanının bu tür kararlar alındığında vicdanının sızladığını biliyoruz. Bundan kaynaklı da buradaki kamu kurum ve kuruluşlarla görüşerek bu tür ihalelerin yapılmaması için elimizden geleni yapacağız.

TUNCELİ BELEDİYESİ'DEN HAVAİ FİŞEK KARARI

Maçoğlu, Sakarya’daki havai fişek fabrikasındaki patlamanın ardından Tunceli Belediyesinin etkinliklerinde havai fişek gösterilerine yer vermeme kararı aldıklarını açıkladı.

2014'te Ovacık'ta belediye başkanlığı döneminden bu yana hiçbir etkinlikte havai fişek kullanmadıklarını hatırlatan Maçoğlu, “Bu süreçten sonra da kullanmayacağımızı deklare ediyoruz. Bu tür patlayıcıların gerek insanlara, gerek doğaya ve yaşam alanlarına zarar vermesinden dolayı belediye olarak bizde kullanmayacağız” dedi.