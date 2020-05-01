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Komünist belediyenin 1 Mayıs pankartı indirildi

Tunceli Belediyesi tarafından 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle şehir merkezine asılan 1 Mayıs pankartı Tunceli Valiliği tarafından indirildi. Tunceli Belediyesi olayı sosyal medya hesabından duyurdu.

Evren DEMİRDAŞ
09:53 -
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Komünist belediyenin 1 Mayıs pankartı indirildi

Tunceli Belediyesi tarafından şehir merkezine asılan 1 Mayıs pankartı Tunceli valiliği tarafından ‘yerinin uygun olmadığı' gerekçesiyle indirildi.

GEREKÇE, ‘PANKART ASMA YERİ DEĞİL’

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediyesi’nin şehrin işlek caddelerinden birine astığı 1 Mayıs pankartı Tunceli Valiliği tarafından indirildi.

Tunceli Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,” Yıllardır tüm etkinlik eylem ve duyuru pankartlarının asıldığı kentimizin en işlek caddelerinden birinde 1 Mayıs vesilesiyle asılı olan belediyemize ait 1 Mayıs pankartı, Valilik emriyle pankart asma yeri olmadığı iddia edilerek kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.

eylem sosyal medya Tunceli Türkiye
Son güncelleme: 09:55 01.05.2020
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