Komünist belediyenin 1 Mayıs pankartı indirildi

Tunceli Belediyesi tarafından şehir merkezine asılan 1 Mayıs pankartı Tunceli valiliği tarafından ‘yerinin uygun olmadığı' gerekçesiyle indirildi.

GEREKÇE, ‘PANKART ASMA YERİ DEĞİL’

Türkiye Komünist Partili Tunceli Belediyesi’nin şehrin işlek caddelerinden birine astığı 1 Mayıs pankartı Tunceli Valiliği tarafından indirildi.

Tunceli Belediyesi’ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,” Yıllardır tüm etkinlik eylem ve duyuru pankartlarının asıldığı kentimizin en işlek caddelerinden birinde 1 Mayıs vesilesiyle asılı olan belediyemize ait 1 Mayıs pankartı, Valilik emriyle pankart asma yeri olmadığı iddia edilerek kaldırılmıştır” ifadeleri kullanıldı.