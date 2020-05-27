Kömür madenine karşı köylülerden bin 500 imza

Antalya Korkuteli ilçesi Dereköy Yayla Mevkii'nde açılmak istenen açık kömür madeninin doğaya ve tarıma zarar vereceğini belirten Dereköy köylüleri, bu kez de bin 500 imza toplayarak Tarım Topraklarını Koruma Kurulu'na 3 ayrı dilekçe verdi.

Kömür madeni açmak istenen bölgede 26 ailenin hayvancılık yaptığını dile getiren Gündüz, bu alilerin toplamda 6 bin ila 7 bin civarında koyun ve keçi yetiştirdiğine dikkat çekti.

“MADEN SAHASI TARIM ARAZİLERİNİN TAM ORTASINDA”

Dereköy Yaylası Mevkiinde Turkuaz Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından kömür çıkarılmak istenmesinin ardından, köylüler harekete geçti.

Daha önce de madene karşı değişik eylem ve imza toplayan köylüler bu kez de Tarım Topraklarını Koruma Kurulu'na 3 ayrı dilekçe verdi.

Kömür madeninin bölgede bulunan 2000 dönümü meyve bahçeleri ve içme suyu kaynağına zarar vereceğini belirten A Platform sözcüsü Hediye Gündüz şunları söyledi:

* Erik ve vişne bahçeleri halkın çok önemli bir gelir kaynağı durumundadır ve de kömür madeni açılmak istenen alana birkaç km. mesafededir.

* Yayla Mevkii'nin doğusu Varsak yaylası 2472 bin m. karedir ve yine vişne bahçeleriyle kaplıdır. Yine Varsak Yaylasında Alanın batısı ise Yağca yaylasıdır ve 1500 dönüm tarım arazisi vardır.

* Tarımsal üretim olarak arpa ve buğday ekilmektedir. Alanın güneyi ise Dereköy Dağı ve Kartal tepesidir. Yukarıdaki bilgilerden de anlaşılacağı üzere kömür madeni açılmak istenen yer tam anlamıyla tarım arazilerinin ortasıdır.

“ÇİFTÇİLERİ ADETA CAN EVİNDEN VURACAKTIR”

* Tarım arazilerinin tam ortasına açılacak kömür madeni tarımsal üretimin üstüne adeta toz ve stres cehennemi olarak çökecektir.

* Tarım alanlarının ortasında iş makineleri, kömür kazan greyderler, dozerler ve benzeri makineler, kömür taşıyan kamyonlar, toz, rüzgarlı havalarda (alan rüzgarlı bir bölgedir) daha da fazla tozla adeta bir cehennem yaratacaktır.

* Madenden çıkan toz bütün tarımsal alanlardaki meyvelerin üzerine, yapraklarına sirayet edecek ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek çevredeki bütün köyleri ve çiftçileri adeta can evinden vuracaktır.

“HALKIN EKMEĞİYLE OYNAMAYA HİÇ KİMSENİN HAKKI YOKTUR”

Özellikle rüzgarlı havalarda bir toz zerreciğinin (0.5 mikron toz) 30 km.lik mesafelere taşındığının altını çizen Gündüz şunları dile getirdi :

* Bilimsel verilere göre 0.10 mikron toz, insanlarda özellikle üst solunum yollarında rahatsızlıklara sebep olmakta(koa hastalığı, alerji vb) 0.5 mikron ise daha hafif ve daha küçük olduğu için insanların akciğerine kadar taşınabilmekte ve de kanser ya da tozun cinsine bağlı olarak silikozis vb. hastalıklara neden olmaktadır.

* Bir tek kömür madeni uğruna binlerce çiftçiyi mağdur etmenin hiç anlamı yoktur, bölgenin tarım ekonomisini, yaylasını olumsuz etkilemenin hiç anlamı yoktur.

* Örneğin şu anda kömür madeni açılmak istenen bölgede buğday ekimi yapılmıştır. Madencilik yapılmaya başlandığı anda buğday üretimi de sona erecektir. Halkın ekmeğiyle oynamaya hiç kimsenin hakkı yoktur.

“DEREKÖY'DE HUZURUN YENİDEN TESİS EDİLMESİNİ TALEP EDİYORUZ”

Gündüz madenin doğaya ve insan sağlığına etkilerine dikkat çekerek, sözlerini şöyle noktaladı;

* Bizler yukarıda belirttiğimiz nedenlerle, bölgedeki özellikle tarım topraklarında, su kaynaklarında, ormanlar ve insan sağlığı üzerinde, tarımsal üretimlerinde, hayvancılık faaliyetlerinde, dolayısıyla ekonomik durumlarında geri dönülmez zararlara mal olacaktır.

* Kömür madenciliğine asla izin verilmemesini, kömür madeni için her türlü yasal işlemin maden açılmadan sonlandırılmasını, her türlü izin başvurularının reddedilmesini talep ediyoruz.

* Antalya Tarım Topraklarını Koruma Kurulu olarak kuruluş amacınız olan, Dereköy Yaylasının tarım topraklarını korumak için ‘alanın tarım alanı olduğunu, tarım toprağı olduğunu ve yasalarla korunduğunu ve de alanda kömür madenciğinin olamayacağını, tarım merkezinin ortasında kömür madenciliğinin kamu yararı taşımadığı’ kararını almanızı talep ediyoruz.