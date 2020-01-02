Konserveden zehirlenen 6 kişi yoğun bakımda!

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 1’i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı.

İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. DHA