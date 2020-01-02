Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konserveden zehirlenen 6 kişi yoğun bakımda!

Elazığ'da, ev yapımı semizotu konservesini yedikten sonra zehirlenen 1'i çocuk 6 kişi, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Tedaviye alınanlardan 5 yaşındaki Aslıhan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

23:15 -
Haberler Gündem

Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Bağlar Sokak’ta meydana geldi.

İddiaya göre, ev sahipleri ile misafirliğe gelenler, ev yapımı semizotu konservesini yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Bulantı ve baş dönmesi şikayetiyle Fırat Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılan 1’i çocuk 6 kişi, gıda zehirlenmesi teşhisiyle tedaviye alındı.

İlk belirlemelere göre ailenin yedikleri semizotu konservesinden zehirlendikleri tahmin ediliyor.

1 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan 6 kişiden 5 yaşındaki Aslıhan’ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. DHA

İLGİLİ HABERUzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısıUzmandan konserve tüketiminde 'kapağa dikkat' uyarısı
Çocuk Elazığ Fırat Üniversitesi Sanayi Zonguldak
Son güncelleme: 23:30 02.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more