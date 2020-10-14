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Konteynerde kumara suçüstü

Adana'nın Pozantı ilçesinde konteynerde kumar oynayan 5 kişi suçüstü yakalandı. Kumar oynayan, oynatan ve içeride bulunan şahıslara toplam 42 bin 376 TL idari para cezası uygulandı.

13:55 -
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Konteynerde kumara suçüstü

Adana İl Jandarma Komutanlığınca Pozantı ilçesi Aşçıbekirli Mahallesi’nde F.K. ve M.E. isimli şahısların işlettiği alkollü işletmenin bulunan konteynerde kumar oynattıkları ihbarı üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda konteynerde bulunan masa etrafında toplanan 5 şahıs kumar oynarken suçüstü yakalandı. Şahısların oyunda kullandıkları bin 80 TL'ye ve iki deste iskambil kağıdına el koyuldu.

Kumar oynayan ve oynatan şahıslara kapalı alanda sigara içme ve sosyal mesafe kuralına uymamak dahil bir çok suçtan 42 bin 376 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca ruhsatı olmayan işletme hakkında işlem başlatıldı. (İHA)

Adana operasyon para sigara
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