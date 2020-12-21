Konuşurken fenalaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’dan sağlık durumuyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bugün Milli Siber Güvenlik Zirvesi programında yaptığı konuşması sırasında rahatsızlık geçirmişti.

Fuat Oktay'ın tansiyonun düştüğü, ambulans çağrıldığı ancak hastaneye kaldırılmadığı öğrenilirken Oktay’a ilk müdahale revirde yapılmıştı.

FUAT OKTAY’DAN SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

İyi olduğunu belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün yorgunluk ve uykusuzluk kaynaklı kısa süreli bir rahatsızlık geçirdim. Hamdolsun iyiyim.

* Başta Sn. Cumhurbaşkanımız ve Sn. Sağlık Bakanımız olmak üzere; telefonla, mesajla ve sosyal medya üzerinden geçmiş olsun dilek ve dualarını ileten herkese gönülden teşekkür ediyorum.