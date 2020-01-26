Konya-Afyonkarahisar arasında ‘domuz eti’ kavgası

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, açıklamalarını düzeltip özür dilememesi halinde Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörükhakkında iftira davası açacaklarını belirterek şunları söyledi:

DOMUZ YAĞI DEĞİL, DOMUZ ETİ

* Adana kebabında kuyruk yağı yerine domuz yağı çıktığını, bu yağın da Konya'dan geldiğini söyleyen meslektaşım, yalan söyleyerek konuyu saptırmak istemektedir. Hileli Adana kebabının kuyruk yağı veya domuz yağı ile uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bakanlığın ifşa listesinde görüldüğü üzere, tespit edilen domuz yağı değil, domuz etinin kendisidir.

KAS PROTEİNİ BULUNDU

* Ürünler laboratuvarda Eliza metodu ile analiz edilmiş ve içerisine domuz kas proteini bulunmuştur. Dolayısıyla Afyon'daki bu lokantalarda doğrudan domuz etinin kendisinin kullanıldığı açıktır ve resmi olarak ispatlanmıştır.

ÖZÜR DİLEMEZSE DAVA AÇARIZ

* Elinde bilgi, belge varsa ilgili yerlere göndersin. Bakanlık ve yargı, sorumlular hakkında gereğini yapar. Hiçbir gıda ürününe yanlışlıkla, farkında olmadan domuz eti katılması mümkün değildir. Laboratuvar domuz etini resmi olarak tespit etmiş. İftira atmak yerine, bu iki okantanın yanlış yaptığını kabul etmeli, tekzip yazısıyla kamuoyundan ve Konya üreticilerinden özür dilemelidir. Aksi takdirde kamuoyunda Konya ili ve üreticileri ile ilgili olumsuz algı oluşturup, zan altında bıraktığından İbrahim Yörük hakkında dava açılacaktır. (İHA)