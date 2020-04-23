Konya sahur vakti saat kaçta? Konya’da iftar ne zaman? İşte Konya Ramazan İmsakiyesi…

Mübarek Ramazan ayının gelmesiyle oruç tutan vatandaşlarımız iftar ve sahur vakitlerini merak etmeye başladı. Konya iftar vakitini öğrenmek isteyenler için haberimizin içerisinden Konya iftar, sahur ve imsak vakitlerini öğrenebilir. Peki Konya’da iftar ve sahur ne zaman, saat kaçta? İşte Diyanet hazırladığı takvimine göre, Konya için 2020 Ramazan imsakiyesi…

KONYA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Konya’da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04:26’da başlayacak. Konya’da ilk iftar vakti ise 19:41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir)

KONYA CAMİLERİ

Beyşehir Eşrefoğlu Camisi – Konya

Beyşehir İlçesi İçerişehir Mahallesi’nde bulunan, Orta Asya’da Semerkant, Buhara gibi eski Türkistan şehirlerinde yer alan ağaç direkli camilerin ülkemizdeki eşsiz bir örneği olan Beyşehir Eşrefoğlu Camisi, Anadolu’daki ahşap direkli camilerin en büyüğü ve orijinali olup 1296-1299 yılları arasında inşa edilmiştir.

Anıtsal taç kapısı, eşsiz mihrap ve minberi, üstün ağaç ve çini işçiliği yönünden ağaç cami müzesi gibidir. Mihrabının tümü çini mozaikle kaplı olup, 4.58 metre eni, 6.17 metre yüksekliği ile Konya çevresindeki bütün çinili mihraplardan daha büyüktür. Minberi, tamamen ceviz ağacından üstün bir işçilik ve zengin bir süsleme ile oymalı, çatmalı ve tutkalsız olarak yapılmıştır. Cami, Türk mimari tarzının en güzel ahşap örneklerinden birisidir. Sekizgen, beşgen, yıldız ve geometrik dolgular ve bitkisel bezemeler ile kaplanmış minber, sedef ve fildişi çatmalarında görülebilecek derecede inanılmaz bir düzgünlük ve inceliktedir. Caminin tavanı renkli kalem işi süslemelere sahiptir. Özellikle konsollardaki kök boyalı motifler dikkat çekicidir. Eşrefoğlu Camisi, Selçuklu ulu camilerinde görülen şu özelliklerin tamamını barındıran tek örnektir: Çoğul ahşap sütunlar, tavanı tamamen ahşap ve kalem işçiliği ile süslenmiş, minberi tamamen ahşap ve Kündekari tekniği ile yapılmıştır.

Alâeddin Camisi – Konya

Cami, İslam mimarisi yapı tarzında inşa edilmiş, üzeri ağaç ve toprakla örtülmüştür. Yapıda Roma ve Bizans devirlerine ait kırkın üzerinde mermer sütun bulunmaktadır. Caminin abanoz ağacından kündekâri tekniği ile Ahlatlı Mengü Berti tarafından 1155 yılında yapılmış minberi, Anadolu Selçuklu ahşap işlemeciliğinin şaheserlerindendir. Çinilerle süslü mihrabın önünde yine çini süslü maksure kubbesi mevcuttur. Taç kapısında yapı ustası olarak Muhammed Bin Havlan el-Dımışkî'nin adı yazılıdır.

Anadolu Selçuklu Devleti'nin en büyük ve en önemli ulu camilerinden olan Alâeddin Camisi Konya'nın merkezinde yer alan Alâeddin Tepesi üzerinde inşa edilmiştir. Yapımına Selçuklu Sultanı I. Rükneddin Mesud (1116-1156) zamanında başlanan cami, I. Alâeddin Keykubad zamanında tamamlanmıştır (1221).