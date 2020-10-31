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Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy coronaya yakalandı

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy corona virüsüne yakalandığını duyurdu. Sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Aksoy, bir süre karantinada kalacağını belirtti.

Müslüm EVCİ
Güncellenme: 23:56, 31/10/2020
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Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Aksoy coronaya yakalandı

Konya Selçuk Üniversitesi Rektörü Metin Aksoy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada corona virüsüne yakalandığını duyurdu.

“KARANTİNADA TEDAVİ GÖRECEĞİM” 

Sağlık durumunun iyi olduğunu ifade eden Aksoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

* Bugün yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıkmıştır. Hamdolsun ki durumum iyi. Bir süre karantinada tedavi göreceğim. Cevap veremediğim arama ve mesajlar için teşekkür ederim. Tüm hastalarımıza şifalar diliyor, dualarınızı bekliyorum.

HAZİRAN AYINDA REKTÖRLÜK GÖREVİNE GETİRİLMİŞTİ

1980 doğumlu olan Prof. Dr. Metin Aksoy, 2015 yılında yapılan genel seçimlerde AKP Yozgat Milletvekilliği Aday Adaylığı için Selçuk Üniversitesi Uluslararası ve İlişkiler Bölümü Öğretim Üyeliği görevinden istifa etmişti. Ersoy Haziran ayında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne getirildi.

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