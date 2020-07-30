Konya ve Aksaray’da bayram namazı saat kaçta? Konya ve il il bayram namazı saati…

Kurban Bayramı mutluluğu yaşayan İslam alemi, bayram namazı saatlerini araştırıyor. “Konya’da bayram namazı saat kaçta” sorusunun cevabını araştıran vatandaşlar için haberimizin içerisinde Konya ve Aksaray bayram namazı vakti yanı sıra il il bayram namazı saati yer alıyor.

KONYA BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.34

AKSARAY BAYRAM NAMAZI SAATİ: 06.17

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

KURBAN BAYRAMINDA KESİM VAKTİ NE ZAMAN?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KONYA ÜNLÜ CAMİLERİ

Şerafettin Cami

Hükümet konağının güney cephesindedir. Camii ilk defa XII. Yüzyılda Şeyh Şerafettin tarafından yaptırılmış 1336 yılında tamamen yıktırılarak Çavuş oğlu Mehmet Bey tarafından inşa ettirilmiştir. Camii gövdesi kesme taşlardan büyük bir kubbe ile örtülmüştür.

Şemsi Tebrizi Cami

Mevlâna Celâleddin Rûmî'nin hayatında en önemli değişim Şems-i Tebrizî ile olan karşılaşması ile başlar. Bu tarihe kadar medrese ve camilerde ders ve vaazlarla meşgul olan Mevlâna, Şems ile buluşmasından sonra değişmiştir.

Selimiye Cami

Mevlana Dergâhının batısında inşaatına Sultan II. Selim'in şehzadeliği zamanında başlanmış 1558-1567 yılları arasında tamamlanmıştır. Camii Osmanlı klasik mimarisinin Konya’daki en güzel eserlerindedir.

Kapu Cami

Konya’nın merkezinde Tevfikiye Caddesi üzerindedir. Asıl adı ihyaiyye olup eski Konya Kalesinin kapılarından birini çevresinde yer aldığında Kapu Camii adıyla anılır. Cami ilk defa 1658 yılında Mevlevi Dergahı Postnişinlerinden Pir Hüseyin Çelebi tarafından yapılmıştır.

Alaeddin Cami

Alâeddin Cami Selçuklu başkentinde, şehrin tarihi çekirdeğini oluşturan bir höyük olan Alâeddin Tepesi üzerinde kurulmuştur.