Konya’da bahisle köpek dövüştürenlere baskın

Konya Asayiş Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte bir internet sitesi üzerinden bahisle köpek dövüşü organize edildiğini tespit etti.

Ekipler, jandarma ile yürüttükleri ortak çalışma sonucunda, internet sitesi üzerinden köpek dövüşü yaptıklarını kabul eden, aralarında site yöneticilerinin de bulunduğu 10 kişiye, toplam 47 bin 760 lira idari para cezası uyguladı.

SİTE YÖNETİCİLERİ İFADELERİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Bahse konu olan sitenin yöneticisi oldukları belirlenen A. Ç., V. O. ve M. A kumar oynama ve kumar oynamaya yer temin etmek suçuyla gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldıkları öğrenildi.