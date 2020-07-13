Konya’da bir mahalle karantinaya alındı!

Normalleşme sürecinin ardından corona virüsü vaka sayısı artan ilk 5 şehir arasında yer alan Konya'da bir mahalle karantinaya alınırken, bir mahallenin de karantina süresi uzatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

Konya'nın Ahırlı ilçesi Karacakuyu Mahallesi'nde 2 kişinin corona virüsü testinin pozitif çıkması üzerine mahallenin karantinaya alındığını belirten Ahırlı Belediye Başkanı İsa Akgül, şunları söyledi:

* İlçemize bağlı Karacakuyu mahallemizde şehir dışından gelen karı ve kocanın corona virüsü testleri pozitif çıktı.

* Bu mahallemizde kışın 20 civarında insan yaşarken, yaz aylarında bu rakam 2-3 katına çıkıyor.

* Mahallede salgının yayılımını engellemek amacıyla karantina kararı alındı. Mahalle giriş ve çıkışlara kapatıldı.

* Filyasyon ekiplerinin bölgede temaslı hastaları tespit çalışmaları devam ediyor.

* Öte yandan geçtiğimiz günlerde karantinaya alınan Bademli Mahallesi'nde de karantina süresi bir hafta daha uzatıldı.

BAKAN KOCA ENTÜBE HASTA SAYISI YÜKSEK İLLERİ AÇIKLAMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün entübe hasta sayısı en yüksek iller arasında Konya'yı da sayarak, “Son üç günde ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım” açıklamasında bulunmuştu.