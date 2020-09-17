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Konya’da devlet hastanesinde çalışan sağlık memuru coronadan vefat etti!

Konya Ereğli Devlet Hastanesi’nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi corona virüsü nedeniyle yaşamını yitirdi. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve Konya İl Sağlık Müdürlüğü yaşamını yitiren sağlık çalışanı için taziye mesajı paylaştı.

Müslüm EVCİ / Konya
21:56 -
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Konya’da devlet hastanesinde çalışan sağlık memuru coronadan vefat etti!

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi’nin corona virüsü (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yaşamını yitiren Averi için taziye mesajı yayımlayan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, şunları söyledi:

* Ereğli Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Ahmet Averi'nin Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

* Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise “Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz” mesajını paylaştı.

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Son güncelleme: 21:57 17.09.2020
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