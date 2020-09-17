Konya’da devlet hastanesinde çalışan sağlık memuru coronadan vefat etti!

Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi’nin corona virüsü (COVID-19) nedeniyle yaşamını yitirdiği duyuruldu.

Yaşamını yitiren Averi için taziye mesajı yayımlayan Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, şunları söyledi:

* Ereğli Devlet Hastanesi'nde memur olarak görev yapmakta olan mesai arkadaşımız Ahmet Averi'nin Covid-19 ile mücadelesinde hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayım.

* Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı dilerim.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) ise “Konya Ereğli Devlet Hastanesi'nde sağlık memuru olarak çalışan Ahmet Averi COVID-19 enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesine ve tüm sağlık camiasına baş sağlığı dileriz” mesajını paylaştı.