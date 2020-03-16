Konya´da hastaneden kaçan kişi ve ailesinin corona testi `negatif´ çıktı

Seydişehir Devlet Hastanesi’ne dün grip şikayetiyle gelen Irak’ta asansör işi yapan E.B., iddiaya göre, ‘koronavirüs’ nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altına alınmak istenince hastaneden kaçtı. Bir süre önce Irak’tan döndüğü öğrenilen E.B., polis tarafından yakalanarak, eşi ve çocuğu ile hastaneye getirildi. Burada yapılan kontroller sonrası herhangi bir bulguya rastlanmayan E.B., eşi ve çocuğu taburcu edildi.

UMREDEN GELENLER GÖZLEM ALTINDA

Umre amacıyla gittikleri Suudi Arabistan’dan dönenler, corona virüsü şüphesi üzerine tedbir amaçlı Ankara ve Konya’daki Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı 5 yurda yerleştirildi. Konya’da 2 yurda yaklaşık 2 bin 500 kişi yerleştirildi.

Herkesin tek tek ayrı odalara yerleştirildiği, üç öğün yemeklerinin verildiği, tüm ihtiyaçlarının karşılandığı, yurt ve sağlık personellerinin 24 saat boyunca hizmet verdiği belirtildi. Umreden gelenlerin yurtlara yerleştirilmeden önce hem havalimanında hem de yurt girişinde sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi.

POLİS YURDUN ETRAFINDA ÖNLEM ALDI

Yüksek ateş şikayeti olanlar da tedbir amaçlı, Sağlık Bakanlığı tarafından corona virüsü gözlemi için belirlenen Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Yazır yerleşkesinde götürüldü. Yurdun bahçesine UMKE tarafından sağlık çadırı kuruldu. 14 gün boyunca karantinada tutulacakları için de polis tarafından yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Yurdun önündeki caddeler trafiğe kapatıldı. Yurtların kapasitesi dolduğu için Konya’ya getirilmesi düşünülen diğer umreden gelenlerin Kayseri’ye yönlendirildiği öğrenildi. (DHA)



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