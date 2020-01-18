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Konya’da indirim izdihamı

Konya'nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahalesi'nde açılışı gerçekleştirilen bir alışveriş merkezinde indirimli ürünlerden almak isteyen vatandaşlar izdahama yol açtı. Alışveriş merkezinin kapısının açılmasıyla birlikte reyonlardaki ürünlere hücum eden vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Yaşlı bir kadının yere sert bir şekilde düşmesi de kameralara yansıdı.

Müslüm EVCİ / Konya
16:23 -
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Konya’nın Selçuklu ilçesine bağlı Bosna Hersek Mahallesi’nde bir mağaza bazı ürünlerde açılışa özel indirim yapacağını duyurdu.

Haberi duyan vatandaşlar alışveriş merkezinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Alışveriş merkezinin kapısının açılmasıyla birlikte reyonlardaki indirimli ürünlere hücum eden vatandaşlar birbirleririyle yarıştı.

YAŞLI KADIN YERE DÜŞTÜ

Yaşanan izdihamın ardından bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi yaşadı. Yaşlı bir kadının yere sert bir şekilde düşmesi de kameralara yansıdı.

Bosna Konya
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