Konya’da korkunç olay! Mısır tarlasında yakalandı

Haydar Gülağacı daha önceden aralarında düşmanlık bulunan halası Döndü Gülağacı’nın evine gitti. Hala, yeğenini eve almadı.
Haydar Gülağacı da evin penceresinden dışarı bakan halasına, yanında götürdüğü tüfekle ateş açtı. Başından vuralarak ağır yaralanan hala hastaneye kaldırıldı.
TARLADA KOVALAMACA
Kaçan yeğenin peşine düşen polis ekipleri, Haydar Gülağacı’nın olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta bulunan mısır tarlasında gizlendiğini belirledi. Gülağacı, mısır tarlasında yaşanan kovalamaca sonunda yakalanarak, gözaltına alındı.
Haydar Gülağacı ‘kasten adam öldürmeye teşebbüs’ suçundan adliyeye sevk edildi. (DHA)