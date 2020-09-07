Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsten 31 kişi çıktı

Konya’da jandarmanın denetimleri sırasında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüste 31 kişinin yer aldığı tespit edildi.
Konya’da yapılan denetimden görüntüyü sosyal medyada paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, sürücüyle birlikte bir minibüsten 31 kişinin çıktığını, Covid-19 tedbirlerinin ihlal edildiğini ortaya koyarak, “Emeğe Saygı, Yaşama Saygı!” mesajına yer verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımında, her yıl trafik kazalarında, onlarca mevsimlik tarım işçisinin mevzuata aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybettiği de vurgulandı.