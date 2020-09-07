Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Konya’da tarım işçilerini taşıyan minibüsten 31 kişi çıktı

Jandarma Genel Komutanlığı, Konya'da yaptığı denetimler sırasında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüste 31 kişinin tespit edildiğine ilişkin görüntüleri paylaşarak, Covid-19 tedbirlerinin ihlal edildiğini "Emeğe saygı, yaşama saygı" mesajıyla duyurdu.

Sozcu.com.tr
21:08 -
Haberler Gündem

Konya’da jandarmanın denetimleri sırasında mevsimlik tarım işçilerini taşıyan bir minibüste 31 kişinin yer aldığı tespit edildi.

Konya’da yapılan denetimden görüntüyü sosyal medyada paylaşan Jandarma Genel Komutanlığı, sürücüyle birlikte bir minibüsten 31 kişinin çıktığını, Covid-19 tedbirlerinin ihlal edildiğini ortaya koyarak, “Emeğe Saygı, Yaşama Saygı!” mesajına yer verdi.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımında, her yıl trafik kazalarında, onlarca mevsimlik tarım işçisinin mevzuata aykırı taşımacılık nedeniyle hayatını kaybettiği de vurgulandı.

İLGİLİ HABERErdoğan'dan corona açıklaması: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacakErdoğan'dan corona açıklaması: Toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacak
Corona Cumhurbaşkanı Konya trafik yüz yüze
Son güncelleme: 21:11 07.09.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more