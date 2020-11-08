Konya’da toplu ulaşımda HES Kodu dönemi başlıyor

Konya'da toplu ulaşımda kullanılan Elkart Sisteminin Sağlık Bakanlığı'nın hizmete sunduğu HES Sistemine entegre edilmesi çalışmalarında sona gelindi. Çalışmaların bir parçası olarak Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs ve tramvayları kullananların Elkartlarını HES kodları ile eşleştirmesi gerekiyor.

HES KODU EŞLEŞTİRMESİ YAPILMASI GEREKİYOR

Kullanıcılar kendi adlarına kaydedilmiş (kişiselleştirilmiş) Elkartlar için hes.konya.bel.tr adresi üzerinden HES kodlarını sisteme kaydetmeleri gerekiyor. Bununla birlikte isme özel Elkartı olmayan ve bayilerden aldıkları isimsiz kartları kullananların ise bu kartları yine aynı adres üzerinden kendi bilgileri ile kaydetmeleri ve HES kodlarını girmeleri gerekiyor. Sağlık Bakanlığı'nın HES uygulaması ile Elkart entegrasyonu sağlandıktan sonra Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumunda olanların kişiselleştirilmiş Elkartları izolasyon süresi boyunca askıya alınacak. Elkartları askıya alınanların bu süre zarfında toplu ulaşım aracına binmek istemesi durumunda ilgili kurumlara haber verilecek. Yürütülen çalışma ile Kovid-19 tanısı konulan ya da temaslı durumda olan kişilerin izolasyon kurallarına uyması konusunda destek sağlanması hedefleniyor. İHA

HES KODU NASIL ALINIR?

– HES uygulaması üzerinden “HES Kodu İşlemleri” bölümüne girilir. “HES Kodu Oluştur” butonun tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

– HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla; T.C. Kimlik Numarası, T.C. Kimlik Seri Numarasının Son 4 Hanesi ve Paylaşım Süresi (gün sayısı olarak) yazılır ve 2023’e SMS olarak atılır.

– HES Kodu, E-Devlet internet sayfası üzerinden alınır.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilecektir.

Bu kod sadece kullanacağınız şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında geçireceğiniz süre boyunca karşılaşacağınız bulaş riskini azaltmak amacına hizmet etmektedir. Covid-19 ya da temaslı olan vatandaşlarımız toplu ulaşım aracı kullanamayacaktır. Birlikte seyahat ettiğiniz diğer kişilerin sonradan Covid-19 testinin pozitif olması halinde sizi bilgilendirebilmemiz için kullanılır.

Ürettiğiniz HES kodlarının tüm yönetimi sizdedir. HES kodlarınızı istediğiniz süre kadar paylaşabilir ya da silebilirsiniz.