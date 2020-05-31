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Konya’da toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu!

Konya'nın Yunak ilçesinde dağlık alanda toprağa gömülü vaziyette çocuk cesedi bulundu. Poşete sarılı halde bulunan cesedin ilk bulgulara göre 2 ya da 3 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu değerlendiriliyor.

00:06 -
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Konya’da toprağa gömülü çocuk cesedi bulundu!

Edinilen bilgiye göre, Yunak ilçesi Bayak Kulu Dağı eteklerine gezinti amacıyla çıkan vatandaşlar, topraktaki tümseği fark etti.

Tümseği ayağıyla eşeleyen vatandaşlar gördüklerinin insan cesedi olduğunu tahmin ederek güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine giden güvenlik güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri ise güvenlik tedbiri alarak inceleme yaptı.

Yapılan incelemede poşete sarılı vaziyette bir ceset bulundu.

İlk bulgulara göre cesedin 2 ya da 3 yaşlarında bir erkek çocuğa ait olduğu değerlendirilirken, otopsi yapılmak üzere Hacı İzzet Baysal Yunak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İHA

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Son güncelleme: 00:22 31.05.2020
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