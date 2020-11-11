Konya’da tüyler ürperten iddia: Köpekleri canlı canlı toprağa gömdüler

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, Konya'nın Çeltik ilçesinde bulunan çöplük alanda 15'e yakın köpeğin diri diri toprağa gömüldüğünü iddia etti.

Hayvanseverler olayı jandarmaya ihbar ettiğini, toprağın jandarma eşliğinde kazıldığını, ölü köpeklerin arasında bazı köpeklere canlı ulaşıldığını öne sürdü. Ancak belediye bu iddiaları yalanladı. Konuya ilişkin konuşan Ümit Sürmeli şunları söyledi:

* Sabah saatlerinde bölgedeki hayvan sever arkadaşlarımız görüntüleri bana gönderdi. Yaklaşık 15 hayvanın bayıltılarak, kazılan çukura diri diri gömüldüğü söylendi. Hatta bazı büyük köpekler kazılan çukurdan üzerlerindeki toprağı atarak çıkmayı başarırken birçok yavru köpek ise maalesef ki ölmüş.

* Olayı öğrendikten sonra Çeltik Kaymakamlığı ile görüştük. Kaymakamlık ve Jandarma Komutanlığı konuyla ilgili soruşturma başlattı. Buna benzer durumlar Konya'nın birçok çöplük alanında yaşanıyor. Bu yüzden yetkililerden bu ve benzeri olayların önüne geçilebilmesi için çöp toplama alanlarına kamera yerleştirilmesini istiyoruz.

“KÖPEKLER ÖLÜ OLARAK BULUNDU”

Sosyal medyadan duruma tepki gösteren bazı hayvan severler ise olayla ilgili AKP'li Çeltik Belediyesi'ni suçladı.

Köpeklerin diri diri toprağa gömülmesi iddiasına ilişkin SÖZCÜ'ye açıklamalarda bulunan AKP'li Çeltik Belediye Başkanı Ali Meşe ise şunları dile getirdi:

* Vatandaşlarımız sokakta başıboş gezen ve ölen köpekleri bize ihbar ediyor. Biz de ölen köpekleri İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde hayvanları çöplük alana gömüyoruz. Bahsedildiği orada 15 köpek değil, 6 köpek var.

* Arkadaşlarımız bu köpekleri zaten ilçede çeşitli yerlerde ölü olarak bulmuşlar ve çöplük alanda kazılan çukura gömmüşler. Belediyemizin köpekleri diri diri toplayıp gömdüğü iddiaları tamamen asılsızdır.

