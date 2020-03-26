Konya’da vatandaşlara elektrik borçlarından dolayı ihtarname gönderildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, corona virüsü ile mücadele kapsamında doğalgaz ve elektrik faturalarının gecikmesinden dolayı kesinti yapılmayacağını açıklamış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da su faturalarından dolayı kesinti yapılmaması talimatından vermişti.

Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kırşehir ve Nevşehir’de elektrik dağıtımını yapan MEPAŞ isimli şirket elektrik faturasını ödeyemeyen vatandaşlara ihtarname gönderdi.

Elektrik firması tarafından gönderilen ihtarnamede borcun ödenmemesi halinde elektriklerinin kesileceği belirtildi.

İŞTE O İHTARNAME

MEPAŞ tarafından faturasını ödeyemeyen vatandaşlara gönderilen ihtarnamede şu ifadelere yer verildi:

* 24.03.2020 tarih itibariyle belirtilen aboneliğinize ilişkin 1 adet faturadan kaynaklanan gecikme zammı hariç 1118.800 TL tutarında vadesi geçmiş borcunuz bulunmaktadır.

* Elektrik Piyasası Tüketici Hizmetleri Yönetmeliği 35’inci maddesi 1, 4 ve 6’ıncı fıkraları dikkate alınarak, söz konusu borcunuzun yazılı ve kalıcı veri saklayıcılarından en az biri ile bildirimde bulunulmasını takiben 5 iş günü içerisinde ödenmemesi halinde elektriğiniz kesilecek, sayacınız mühürlenecek, ayrıca mevcut ve güncel kullanımınızdan doğacak borçlar için endekslenen güvence bedeliniz borcunuza mahsup edilecek, kalan borçlarınız için de icra takibi başlatılarak, yasal işlemlere devam edilecektir.

* İcra takip giderleri ve avukat vekalet ücreti gibi diğer masrafların da tarafınıza yansıtılacağı ve abonelik sözleşmenizin iptal edileceği ihtar olunur.

* UYARI: Mühürlenmiş sayacın mührünün bozulması halinde, Türk Ceza Kanunun (TCK) madde 203’e göre MÜHÜR FEKKİ suçundan, bu tesisattan herhangi bir şekilde elektrik kullanmanız halinde TCK madde 163’e göre KAÇAK ELEKTRİK KULLANMA suçundan hakkınızda Cumhuriyet Savcılığı’na SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAĞINI, bu suçlardan da hakkınızda 1 ila 3 yıl arasında HAPİS CEZASI VERİLEBİLECEĞİNİ ihtaren bildiririz.

